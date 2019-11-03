«Давай-давай, Настюха»: Пугачёва подбадривала Волочкову на сцене

Примадонна лично пригласила балерину выступить с номером в рамках ее шоу в Минске.

70-летняя Алла Пугачева не стала возражать против того, чтобы Анастасия Волочкова продемонстрировала на сцене в Минске свой традиционный вертикальный шпагат. Кроме того, Примадонна отечественного шоу-бизнеса наоборот подбадривала балерину во время выступления в концертном зале. На публике экс-возлюбленная Сулеймана Керимова появилась в розовой пачке и на пуантах.

«Анастасия Волочкова — королева Инстаграм!! Давай-давай, Настюха», — обратилась к Волочковой певица под аплодисменты находившихся в зале.

Сама Пугачева попыталась скопировать шпагат Анастасии, однако супруге шоумена Максима Галкина удалось лишь поднять отведенную в сторону ногу, и то не слишком высоко. Несмотря на это, танцевальное па Примадонны публика приняла благосклонно, наградив Аллу Борисовну овациями.

В Минск Пугачева прибыла на поезде. Возлюбленный певицы Максим Галкин не смог сопровождать супругу из-за гастролей в Кирове. По словам артистки, в ближайшие десять лет она вряд ли согласится на подобную авантюру с концертной деятельностью. Примадонна крайне редко появляется на сцене. В апреле певица выступила с юбилейным шоу в Кремлевском дворце. А до этого, в преддверии 2018 года, Алла Борисовна приняла участие в съемках Новогоднего огонька, записав к празднику черно-белый клип.