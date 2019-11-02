Ждем 80-летия: Пугачева опять ушла со сцены

На концерте в Минске она заявила, что это было исключение из правил.

Алла Пугачева, некогда заявившая об окончании своей сольной карьеры, неожиданно для многих появилась с концертом в Минске. Слово она нарушила из-за особенного отношения к этому городу.

«Вы все знаете Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови. Здесь похоронены мои родные, отсюда вышел мой отец и дед. Я чувствую это всем сердцем. Этот концерт был непредвиден мной совершенно, но раз пригласили, я решила приехать. Но больше никуда! Теперь ждите. Теперь я, если выступлю, то лет в 80», — заявила она со сцены.

Пугачева попросила публику пожелать ей долгих лет жизни. И сказала, что лучший подарок для нее – это «подтверждение именно вашей любви». Намекнув на исключительный статус белорусов в ее сердце.