Алла Пугачева не пришла проститься с любимой поэтессой

Певица Алла Пугачёва не пришла проститься со своей любимой поэтессой Кариной Филипповой, которая ушла из жизни в возрасте 85 лет. Об этом было сказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Журналисты спросили у Примадонны, почему так случилось. Исполнительница, которая в тот момент отправлялась на концерт в столицу Белоруссии Минск сказала, что это очень долгая история.

Между тем родственники Карины Филипповой зла на Примадонну отечественной эстрады не держат. Они отмечают, что где бы не появлялась исполнительница всегда возникает ажиотаж. Они думают, что похороны любимой поэтессы Примадонна проигнорировала, чтобы не мешать близким.

Отметим, что Карина Филиппова очень сильно болела в последние годы своей жизни. Ей даже ампутировали обе ноги. Похоронили любимую поэтессу Аллы Пугачевой на Новодевичьем кладбище столицы. Проститься с ней пришло всего около сорока человек. Среди них, кстати, был певец Юлиан. Ему Карина Филиппова также писала песни.