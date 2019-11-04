ЗВЕЗДЫ

Модели в отпуске: Шейк и ее подруга оголили подтянутые ноги на отдыхе

Девушки проводят свободные дни в Майами.

Модели в отпуске: Шейк и ее подруга оголили подтянутые ноги на отдыхе
Ирина Шейк и Стелла Максвелл. фото: instagram.com/stellamaxwell/

Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером стала еще больше работать. Этим летом она то и дело покидала Нью-Йорк, где живет с дочкой Леей, чтобы принять участие в показах и фотосессиях. А в конце октября модель побывала в Вероне, где на модном показе повстречала Сару Джессику Паркер и многих других звезд. Правда там она задерживаться не стала. Девушка вернулась домой, чтобы отпраздновать Хеллоуин со своей наследницей.

По всей видимости, после этого Шейк оставила дочку с Купером, а сама отправилась в отпуск. Модели удается отдохнуть крайне редко провести время в спокойствии. На этот раз она взяла с собой подругу Стеллу Максвелл, новозеландскую модель, чтобы не было скучно. В Майами девушки позволили себе расслабиться. На новых снимках они едят фастфуд прямо на пляже. Пасмурная погода не испугала двух красавиц.

фото: instagram.com/stellamaxwell/

Недели моды кончились, поэтому Ирина и Стелла без зазрения совести лакомятся бургерами и едят начос. Пока на их фигурах «вредности» никак не отразились. На новом снимке девушки позируют на побережье в полураздетом виде. Шейк облачилась в черный слитный купальник и неоновую рубашку. Наряд подчеркнул идеальную фигуру модели и позволил показать подтянутые ноги и бедра. Пикантную позу приняла и ее подруга в темном бикини, похваставшись прокачанными ягодицами и стройными ногами.

Вместе сними также отдыхает стилист Шейк Марк Эрам. К слову, Шейк дружит с Максвелл уже много лет. Они не раз снимались вместе, а в прошлом году даже выпустили капсульную коллекцию сумок для бренда Kooples. Когда появились первые слухи о разладе модели в отношениях с Купером, именно Стелла поддержала девушку. Их часто видели вместе на прогулках.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ирина ШейкСтелла МаксвеллФото в купальнике
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Модели в отпуске: Шейк и ее подруга оголили подтянутые ноги на отдыхе
Интересно?
Поделись с друзьями: