Модели в отпуске: Шейк и ее подруга оголили подтянутые ноги на отдыхе

Ирина Шейк после расставания с Брэдли Купером стала еще больше работать. Этим летом она то и дело покидала Нью-Йорк, где живет с дочкой Леей, чтобы принять участие в показах и фотосессиях. А в конце октября модель побывала в Вероне, где на модном показе повстречала Сару Джессику Паркер и многих других звезд. Правда там она задерживаться не стала. Девушка вернулась домой, чтобы отпраздновать Хеллоуин со своей наследницей.

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По всей видимости, после этого Шейк оставила дочку с Купером, а сама отправилась в отпуск. Модели удается отдохнуть крайне редко провести время в спокойствии. На этот раз она взяла с собой подругу Стеллу Максвелл, новозеландскую модель, чтобы не было скучно. В Майами девушки позволили себе расслабиться. На новых снимках они едят фастфуд прямо на пляже. Пасмурная погода не испугала двух красавиц.

Недели моды кончились, поэтому Ирина и Стелла без зазрения совести лакомятся бургерами и едят начос. Пока на их фигурах «вредности» никак не отразились. На новом снимке девушки позируют на побережье в полураздетом виде. Шейк облачилась в черный слитный купальник и неоновую рубашку. Наряд подчеркнул идеальную фигуру модели и позволил показать подтянутые ноги и бедра. Пикантную позу приняла и ее подруга в темном бикини, похваставшись прокачанными ягодицами и стройными ногами.

Вместе сними также отдыхает стилист Шейк Марк Эрам. К слову, Шейк дружит с Максвелл уже много лет. Они не раз снимались вместе, а в прошлом году даже выпустили капсульную коллекцию сумок для бренда Kooples. Когда появились первые слухи о разладе модели в отношениях с Купером, именно Стелла поддержала девушку. Их часто видели вместе на прогулках.