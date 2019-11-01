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Семейный выход: Шейк на Хеллоуин выбрала для себя и дочки образ Минни Маус

Супермодель поддержала стиль family look, отправившись на прогулку с маленькой Леей в одинаковых костюмах.

Семейный выход: Шейк на Хеллоуин выбрала для себя и дочки образ Минни Маус
Ирина Шейк (Фото: Globallookpress.com)

33-летняя Ирина Шейк поддержала стиль family look. Для Хеллоуина российская супермодель подобрала для себя и дочери одинаковые костюмы, отдав предпочтение мультяшной тематике. Знаменитость надела алую мини-юбку в белый горох, черный топ. Точно такой же наряд Ирина заказала и для двухлетней Леи. Не забыла Шейк о главном «мышином» атрибуте — маленьких ушках.

В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro тренд-аналитик Максим Зарипов прокомментировал выбор костюма российской супермодели на Хеллоуин, подметив, что знаменитость не прогадала со стилистикой.

«Я уверен, что Ирина хорошая мама. Вполне естественно, что для Halloween она выбрала мультяшный образ, уместный для прогулки с маленькой дочкой. Милые ушки, юбочка в белый горох: универсальный детский образ. Некая золотая середина: было бы странно, если бы Шейк облачилась в костюм монстра. Конечно, с модой этот наряд никак не связан. Это так называемый must have — часто используемый стиль», — отметил Зарипов.

К слову, в недавнем интервью Ирина Шейк призналась, что в отличие от многих манекенщиц, она не видит смысла отказывать себе в любимых блюдах. При этом знаменитость старается не переедать. По словам модели, нет смысла питаться одной «маковой росой» наивно полагая, что лишний вес уйдет сам собой. Не стоит забывать о пользе умеренных физических нагрузок.

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Семейный выход: Шейк на Хеллоуин выбрала для себя и дочки образ Минни Маус
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