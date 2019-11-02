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Шейк посвятила татуировку на лодыжке близкому человеку

Модель в откровенном интервью рассказала о том, кто был главным человеком в ее жизни.

Шейк посвятила татуировку на лодыжке близкому человеку
Ирина Шейк. фото: globallookpress

Ирина Шейк работает с 15 лет. Она смогла стать одной из самых известных супермоделей в мире. Сейчас у нее подрастает дочка Лея, а вот отношения с отцом малышки Брэдли Купером дали трещину в начале лета. Многие в этом убедились, когда в Хеллоуин сначала время с наследницей провела Ирина в костюме Минни Маус, а потом Купер в наряде пожилой дамы. С момента, как модель переехала в Нью-Йорк и стала жить одна, к ней приехала мама Ольга, чтобы помогать заботиться о ребенке.

Шейк ведет довольно закрытый образ жизни. Некоторое время назад на ее лодыжке была замечена маленькая татуировка. Разглядеть надпись было очень сложно. В новом откровенном интервью модель впервые рассказала, кому посвятила тату. Оказалось, что на ее теле значится имя «Галина». Так звали ее бабушку. По словам девушки, именно этот человек был главным в ее жизни. Она набила тату с именем бабушки, чтоб быть ближе к ней.

«Мать моего отца (Галина) была одной из самых сильных женщин в моей жизни. И меня действительно вдохновляло расти в женской семье, потому что я так многому научилась у сильных женщин. Это мне очень пригодилось в жизни», — призналась Ирина, пишет американский Harper’s Bazaar.

Девушку воспитали две бабушки и сестра. Отец скончался, когда модели было только 14 лет, а мама много работала. Жизнь в окружении прекрасного пола научила ее тому, что женщины могут справится со всем: растить детей и работать.

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Брэдли Куперзвездные семьиИрина Шейк
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Шейк посвятила татуировку на лодыжке близкому человеку
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