Губы от мамы, глаза — от отца: Купер официально вывел в свет дочь от Шейк

Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались в начале лета. Хоть сами молодые люди официально об этом не объявляли, но их поведение говорит само за себя. Влюбленные больше не выходят в свет вместе и даже живут в разных городах. По слухам, модель даже не разговаривает с голливудской звездой, когда передает ему дочку Лею. Им удалось договориться о совместной опеке над ребенком, поэтому конфликта знаменитостям удалось избежать.

Не так давно Ирина побывала в Вероне на показе нижнего белья. Она сразила всех своим откровенным нарядом. Ее тепло поприветствовала даже звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер. В это время за дочкой модели приглядывал Купер. На этот раз он не просто отправился с девочкой на прогулку, а устроил для нее светский раут. Двухлетняя Лея впервые побывала в отцом на церемонию вручения литературной премии Марка Твена, которая прошла 28 октября в Вашингтоне.

Для такого особого случая Брэдли оделся в черный костюм и белую рубашку. Наследница была одета ему подстать в черную юбку со складками и кофту с принтом в виде звездочек. Поверх также была надета тепла жилетка. Актер не выпускал малышку из рук и буквально светился от счастья. Во время церемонии он отвечал на вопросы девочки. К слову, поклонники заметили, что дочь звездной экс-пары растет их улучшеной версией.

Лея стала обладательницей красивых пухлых губ своей мамы и пронзительных голубых глаз отца. Пока ее волосы имеют светлый оттенок, но с возрастом они могут потемнеть. «Какая малышка крутая», «Очень похожа и на папа и на маму», «Обожаю таких ангельских деток», «Видно, что воспитанная», — пишут пользователи Сети.