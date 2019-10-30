Звездный стиль

Шейк в полупрозрачном рубахе и ботфортах затмила Сару Джессику Паркер

Модель села в первом ряду рядом со звездой «Секса в большом городе».

Шейк в полупрозрачном рубахе и ботфортах затмила Сару Джессику Паркер
Ирина Шейк. фото: globallookpress.com/

Ирина Шейк еще летом переехала жить в Нью-Йорк. По слухам, она рассталась с Брэдли Купером, поэтому теперь предпочитает жить в роскошных апартаментах с дочкой Леей. Также к ней в гости приезжает мама. Модель в последнее время стала все чаще веселиться с подругами. При любой возможности она устраивает вечеринки, на которых танцует и есть изысканную еду. Однако от работы девушка никогда не отказывается.

Накануне Ирина оставила дочку с Брэдли, а сама отправилась в Верону. Там состоялся показ бренда Intimissimi под названием «Кабаре». На подиуме было показано целое шоу. Модели дефилировали со светильниками на голове, повторяя стилистику знаменитого развлекательного заведения. Шейк расположилась в первом ряду. Она привлекла к себе внимание благодаря откровенному наряду. Девушка надела кожаные шорты и бюстгальтер, а также поверх накинула полупрозрачную блузку, которая смотрелась, как платье. Образ завершили ботфорты.

Модель встретила Сару Джессику Паркер, которая тоже разместилась у самого подиума. Звезда «Секса в большом городе» тепло поприветствовала русскую красавицу. Она предпочла черный бархатный комбинезон с прозрачными рукавами, которые дополнила блестящей сумкой и ботинками на шнуровке. Нежным поцелуем поприветствовала Ирину и итальянская инстадива — 32-летняя Кьяра Ферраньи.

Все главные гости показала выдержали дресс-код в стиле total black. А вот актриса Наталья Бардо предпочла костюм с шортами синего цвета. Поклонники отметили, что Шейк выглядела очень стильно и женственно, несмотря на откровенность своего образа. «Роскошная», «Сексапильно, но со вкусом», «Как Бог мог создать настолько красивую женщину?», «Ирина — самая удивительная», «Сразу видно, что супермодель», — прокомментировали снимки пользователи Сети.

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Звездный стильИрина ШейкСара Джессика Паркер
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Шейк в полупрозрачном рубахе и ботфортах затмила Сару Джессику Паркер
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