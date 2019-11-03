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Шнуров написал стихотворение о непригодных для жизни городах России

Поэт иронизирует, что в разбитых населенных пунктах хорошо снимать фильмы про войну.

Шнуров написал стихотворение о непригодных для жизни городах России
Сергей Шнуров написал новое стихотворение на злобу дня. Фото: globallookpress.com

Знаменитый «инстаграмный» поэт Сергей Шнуров опубликовал новое стихотворение на злобу дня. На этот раз эпатажного рокера задела новость о том, что только 23% российских городов имеют благоприятную среду для жизни (по данным индекса качества городской среды, разработанного при участии министерства строительства).

С новом произведении Шнуров сатирически «нарисовал» провинциальный город, котором есть помойки, разбитые дороги и разрушенный завод, но местный губернатор не желает выделять деньги на ликвидацию этой разрухи, а решает снимать на ее фоне кино про войну.

«Пусть приедет из Москвы тусовка — Богомолов или Бондарчук», — завершается стих словами главы региона.

Напомним, завершив свою деятельность в качестве лидера группировки «Ленинград», Сергей Шнуров высказался, что вполне может пойти в политику. В нынешние дни многие его стихотворения становятся ответами на новые законы, либо суровой сатирой на жизнь в России. Музыкант уже заседает в общественном совете при комитете Госдумы по культуре.

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Шнуров написал стихотворение о непригодных для жизни городах России
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