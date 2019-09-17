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Шнуров стихами раскритиковал возможное закрытие «пивнушек»

Эпатажный рокер предвидел, что любители выпить вернуться в скверы и детские площадки, если наливочные начнут закрывать.

Шнуров стихами раскритиковал возможное закрытие «пивнушек»
Сергей Шнуров выступил против нового законопроекта. Фото: Komsomolskaya Pravda

Искрометный поэт Сергей Шнуров отреагировал новым стихотворением на новость, которая появилась в Сети утром 17 сентября. Как сообщил «Коммерсант», правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете малых питейных заведений, расположенных на первых этажах жилых домов. Инициатива призвана навести порядок во дворах россиян, чтобы в них не открывались маленькие пивнушки, вокруг которых собираются пьяные компании. Авторы документа собираются ограничить площадь разрешенных заведений до 20 квадратных метров.

Шнуров воспринял эту инициативу в штыки, якобы народу урезают количество места, где можно употреблять алкоголь. В следствие этого, считает артист, люди снова начнут напиваться где попало.

«Будем пить опять в парадных, в скверах, садиках, грибках», — заявляет он в своем стихотворении.

Известный шоумен сравнил этот законопроект с метафорической отменой туалетов, которая призвана заставить людей меньше испражняться. Добавим, что в своих песнях артист не раз воспевал употребление алкоголя и пьяных персонажей.

Согласны с Сергеем Шнуровым? Или депутаты готовят правильный закон?

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Тэги:

алкоголикиалкогольборьба с алкоголизмомзаконопроектновое стихотворениеСергей Шнуровстихи

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Шнуров стихами раскритиковал возможное закрытие «пивнушек»
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