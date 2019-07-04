«В рай суперджетом»: Шнуров в стихах высмеял российскую действительность

Знаменитый исполнитель выдал новое стихотворение на злобу дня, и подписчики тут же потребовали в комментариях: «Шнура в президенты».

Сергей Шнуров регулярно радует поклонников своим творчеством, причем делает это он не только на сцене, но и в соцсетях. Исполнитель пишет стихи на злобу дня. Вот и на этот раз он нашел вдохновение в запросе главы Минздрава. Чиновница попросила купить для ее ведомства французский Falcon вместо российского «Суперджета». Надо отметить, что у отечественного воздушного судна после трагедии в «Шереметьево» не самая безупречная репутация.

«Ты другой страны такой не сыщешь,

Чтобы в рай летали Суперджетом…» — пишет Шнуров.

В стихотворении есть все, что до боли знакомо простому русскому человеку: и нехватка денег, и неважная медицина, и свалки, и грязь.

Несмотря на это, автор напоминает, что в «девяностых было хуже». Подписчики остались довольны и сразу же потребовали в комментариях «Шнура в президенты».

Ранее соседи обвинили музыканта Сергея Шнурова в том, что он самовольно перекрыл ставнями арку старинного дома в центре Петербурга и устроил там гараж, сообщает телеканал «360».