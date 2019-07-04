НОВОСТИ

«В рай суперджетом»: Шнуров в стихах высмеял российскую действительность

Знаменитый исполнитель выдал новое стихотворение на злобу дня, и подписчики тут же потребовали в комментариях: «Шнура в президенты».

«В рай суперджетом»: Шнуров в стихах высмеял российскую действительность
Сергей Шнуров написал новый стих про жизнь в России ФОТО: Global Look Press

Сергей Шнуров регулярно радует поклонников своим творчеством, причем делает это он не только на сцене, но и в соцсетях. Исполнитель пишет стихи на злобу дня. Вот и на этот раз он нашел вдохновение в запросе главы Минздрава. Чиновница попросила купить для ее ведомства французский Falcon вместо российского «Суперджета». Надо отметить, что у отечественного воздушного судна после трагедии в «Шереметьево» не самая безупречная репутация.

«Ты другой страны такой не сыщешь,
Чтобы в рай летали Суперджетом…» — пишет Шнуров.

В стихотворении есть все, что до боли знакомо простому русскому человеку: и нехватка денег, и неважная медицина, и свалки, и грязь.

Несмотря на это, автор напоминает, что в «девяностых было хуже». Подписчики остались довольны и сразу же потребовали в комментариях «Шнура в президенты».

Ранее соседи обвинили музыканта Сергея Шнурова в том, что он самовольно перекрыл ставнями арку старинного дома в центре Петербурга и устроил там гараж, сообщает телеканал «360».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Сергей Шнуров

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«В рай суперджетом»: Шнуров в стихах высмеял российскую действительность
Интересно?
Поделись с друзьями: