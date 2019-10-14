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Шнуров распустил группу и собрался в политику

Лидер группировки «Ленинград» в интервью на канале «Россия 1» рассказал, какую роль сыграл бы в современной политике России.

Шнуров распустил группу и собрался в политику
Сергей Шнуров. Фото: Анна Садовникова/КП

Музыкант Сергей Шнуров дал подробное интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». Певец рассуждал на разные темы. Не оставил в стороне он и политику. Певец заметил, что вряд ли подходит на роль полноценного политика, однако мог бы стать человеком, который умеет «вбросить острую тему». 

Музыкант также объяснил свое решение войти в Общественный совет при Комитете Госдумы по культуре. По словам Шнурова, многие чиновники, курирующие такие вопросы в России, не очень хорошо разбираются в теме.

Сергей Шнуров
Сергей Шнуров. Фото: Михаил Фролов/КП

Сергей напомнил о своем предложении распустить Министерство культуры. Он убежден, что в нашей стране будет достаточно функционирования отдельных департаментов в этой области, как это происходит в некоторых других государствах. 

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Тэги:

«Россия 1»Группа "Ленинград"Группировка «Ленинград»ИнтервьюМинистерство КультурымузыкантполитикаСергей Шнуров
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Шнуров распустил группу и собрался в политику
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