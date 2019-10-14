Шнуров распустил группу и собрался в политику

Музыкант Сергей Шнуров дал подробное интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». Певец рассуждал на разные темы. Не оставил в стороне он и политику. Певец заметил, что вряд ли подходит на роль полноценного политика, однако мог бы стать человеком, который умеет «вбросить острую тему».
Музыкант также объяснил свое решение войти в Общественный совет при Комитете Госдумы по культуре. По словам Шнурова, многие чиновники, курирующие такие вопросы в России, не очень хорошо разбираются в теме.
Сергей напомнил о своем предложении распустить Министерство культуры. Он убежден, что в нашей стране будет достаточно функционирования отдельных департаментов в этой области, как это происходит в некоторых других государствах.