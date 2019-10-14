Шнуров распустил группу и собрался в политику

Лидер группировки «Ленинград» в интервью на канале «Россия 1» рассказал, какую роль сыграл бы в современной политике России.

Музыкант Сергей Шнуров дал подробное интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». Певец рассуждал на разные темы. Не оставил в стороне он и политику. Певец заметил, что вряд ли подходит на роль полноценного политика, однако мог бы стать человеком, который умеет «вбросить острую тему».

больше по теме Сергей Шнуров не откажется от исполнения матерных песен со сцены Об этом сообщил гитарист группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин.

Музыкант также объяснил свое решение войти в Общественный совет при Комитете Госдумы по культуре. По словам Шнурова, многие чиновники, курирующие такие вопросы в России, не очень хорошо разбираются в теме.

Сергей напомнил о своем предложении распустить Министерство культуры. Он убежден, что в нашей стране будет достаточно функционирования отдельных департаментов в этой области, как это происходит в некоторых других государствах.