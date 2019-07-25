У кого стихи круче: Шнуров и Собчак продолжают поэтический баттл

Бывшие друзья не устают выливать друг на друга потоки ругательств.

Телеведущая Ксения Собчак и лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров опять схлестнулись в стихотворном поединке. На этот раз певец назвал блондинку «затычкой, но как бы в шоколаде». Ксения Анатольевна в долгу не осталась, обозвав противника «мачо в маечке-алкоголичке».

Портал Teleprogramma.pro прочитал все стихи Сергея и Ксении. Констатируем: если бы они дружили, то получился бы шикарный дуэт. Ну, а пока журналистка и певец воюют, предлагаем вам посмеяться над самыми злобными выпадами этих двоих.

«Репутация у ней, побойтесь бога»

Публиковать стихи в оригинальном виде мы не можем, так как в них содержится ненормативная лексика, поэтому предлагаем ознакомиться с отрывками. Итак, первый фрагмент из «инстаграмного» стихотворения от Сергея Шнурова.

«Честная, спросите у Максима.

Репутация у ней, побойтесь бога,

Все предъявы ваши вышли мимо,

И не трогают её даже немного.

Что на дома-два жила, так враки это.

Всё на людях и всегда же при параде…

….Ни к чему ей Богомолов даже.

Я клянусь, клянусь своим циррозом

И её «интервьюерским» стажем, —

Чту заслуги перед человечеством

Ксюши, Моти, Бони, ну и прочих Лер.

Есть болезни, что совсем не лечатся,

Быть затычкой в каждой …, например».

«Богомолов писал, он – умнее»

Ксения Анатольевна парировала. В целом, ее стих получился куда более жестким, а в некоторых местах даже противным. Но мы выбрали самые приличные строки.

«Для галантнейшего кавалера,

Мачо в маечке-алкоголичке,

Мотя, Боня и прочая Лера

Написали в стихах методичку.

Ну, писать-то они не умеют,

И Собчак, их начальница, – тоже.

Богомолов писал, он – умнее,

Он всегда глупым дурам поможет!»

«Она сидела в бане с Волочковой»

Сергей часто пишет стихи, адресованные Собчак даже тогда, когда она его трогает. Например, в этой зарисовке Шнуров раскритиковал позицию журналистки после пожара в Соборе Парижской Богоматери. И вспомнил про эфир шоу «Осторожно, Собчак!». В общем все лучшее, в одном флаконе.

«Шедевр не служит. Держат всех оковы.

Тому причиной их кармическая связь.»

Она сидела в бане с Волочковой,

И о высоком говорила, сторонясь.

Ох, бедные, ребята соборяне,

Сходили б, что ли, с горя в минарет.

Горят их вотчины, виной тому Собянин,

Которого на всех, конечно, нет.

Наглядно, видишь, пропадает роскошь.

И не уволить тех, кого пора.

А ты Настёна, что язык полощешь?

Плесни-ка ковшик сразу из ведра».

Кстати, этот стих Шнурова Собчак проигнорировала. Может, муза подвела? Мы не знаем, поэтому идем дальше.

«Не со зла она, просто хитрая»

«Новости читаю, там везде про Ксюху,

Я белье чужое ненавижу нюхать,

И вообще совсем не профессор в этом,

Но выступлю ее я апологетом.

Строила любовь, а вышло, как обычно,

В стиле рококо околостоличном.

Направления разные, но а суть едва,

Что б она ни делала, все один «Дом-2».

…. Как актрисой я восхищаюсь ею.

Журналист, политик, блогер и эм си,

Знает вся Россия, кого ни спроси.

Стильная и сильная, на глубоких щах,

Кто сравнится с нею в правильных вещах?

С благодарностью и любовью все

И везде, и всем мудрости несет,

Честно, от души и глазами хлопая,

Не со зла она, просто хитрая».

«За что ты так, Сергей? За что?!»

Видимо, это задело журналистку до глубины души, раз в новом стишке она вопрошала за, что же так с ней Шнуров жесток. Ну, читайте сами…

«Дуэль, похоже, состоялась.

Пусть, не в эфире, а в Сети,

И я, конечно, оказалась

Такая «господи-прости»,

…Сам в белом фраке и пальто.

За что ты так, Сергей? За что?!!

Мне нужен рейтинг? Здесь, Серёжа,

Ты с кем-то путаешь, похоже….

Ты у разбитого корыта

Меня шпыняешь «Домом-2»,

Обидные найдя слова?

За что, Сергей, за что мне это?

Ведь я же «Шнуров вокруг Света».

«Почуял, что ли, злую западню»

И в завершении немного строк из «раннего». Не творчества, а скандала. Это первые стихи, которыми обменялись Собчак и Шнуров еще в марте 2019 года.

«Я, Ксюша, не приду, прости, конечно.

Почуял, что ли, злую западню.

Труслив я стал, да, и тут делом грешным,

Всяк понимаю, как отказом я садню.

Такой уж возраст, что не до приколов.

Не страшно от тебя стихом в торец.

Боюсь, меня (побьет — Прим.Ред) Богомолов,

Повеса и прославленный боец.

Вокруг тебя компания на взводе,

А я что? Отмутузят сгоряча,

Истерики полно в том доме-хороводе,

Что кружится под вывеской Собчак.

Тем более, теперь опять ты мама,

О чем напоминаешь месяц как,

При помощи странички Инстаграма».

«В общем, я реально жду. Ксюша. Хау-дую-ду!»

В это трудно поверить, но и ответ Собчак был выдержан в той же тональности — никаких оскорблений, унижений, без чего теперь поэт-Ксения обойтись уже не может.

«Начинаю вежливо: дорогой Сережа,

На меня обиделся? Вроде, не похоже.

Мы ж с тобою ладили сильно, даже слишком,

Никому не гадили, и чужим бельишком

Даже если (был грешок) сильно напивались,

Кроме как для секса не интересовались…

…Ты же, Шнуров, мой кумир (как и миллионов),

Что тебе прямой эфир, ты же не Милонов!

Видят Сочи и Таймыр, Питер и Камчатка:

Я зову тебя в эфир, брошена перчатка!

…В общем, я реально жду. Ксюша. Хау-дую-ду!».

Напомним, Собчак и Шнуров были близкими друзьями, но после развода исполнителя с Матильдой Мозговой, между ними, как говорят, пробежала черная кошка. Ксения сделала Матильду героиней своего шоу «Осторожно, Собчак!», что музыканту не понравилось. Если верить телеведущей, то Сергей даже смог добиться блокировки видео на YouTube. С тех пор бывшие друзья соревнуются в стихотворном жанре. Вам чья поэзия больше по душе?

Кстати, не все в светской тусовке верят в ссору Собчак и Шнурова. Шоумен Рустам Солнцев считает, что так знаменитости пиаряться, а тексты им пишет поэт Орлуша.

А вы верите, что Собчак и Шнуров выйдут на публичный баттл?