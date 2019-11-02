Асмус об истории с надгробным фото: «Принесли устные и письменные извинения»

Накануне Кристина Асмус была шокирована тем, что произошло в Хеллоуин. 31 октября на выставке ритуальных услуг в Москве, на одном из надгробных камней был выгравирован портрет звезды «Интернов». Когда об этом узнала сама актриса, то пришла в ужас. Сначала она так сильно разозлилась, что решила подать в суд и потребовать компенсацию за моральный ущерб у компании, которая сделала такую дерзкую рекламную кампанию.

Как оказалось, после этого представители организации связались с Асмус и ее адвокатом Анатолием Кучереней. Их общение продлилось до поздней ночи. Юрист на следующий день объявил, что от своих претензий актриса решила отказаться. Вскоре эту информацию подтвердила и сама девушка.

«Мне и моей семье принесли устные и письменные извинения. И как бы обидно и нервно не было эти дни, я решила не доводить дело до суда и не требовать компенсации. Я просто поверила в то, что это могло быть недоразумение. И вообще так стараюсь идти по жизни — ошибку может совершить каждый, главное вовремя ее признать. Да и заниматься разбирательствами у меня сейчас нет никаких временных и моральных ресурсов», — написала в соцсети артистка.

Она также поблагодарила своего адвоката за помощь. В последнее время девушке часто приходится испытывать стресс из-за слухов. Сначала в обществе заговорили о ее проблемах с мужем Гариком Харламовым, когда знаменитость вышла в свет без обручального кольца. А потом многие заподозрили, что Кристина неверна возлюбленному, а поводом послужили ее откровенные постельные сцены в фильме «Текст». Сама Асмус не раз заверяла, что у нее с супругом царит идиллия в отношениях.