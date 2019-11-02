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Смена позиции: Асмус отказалась от претензий за фото на надгробной плите

Актриса вместе с адвокатом Анатолием Кучереной не будет требовать с оскандалившихся ритуальщиков возмещение вреда.

Смена позиции: Асмус отказалась от претензий за фото на надгробной плите
Кристина Асмус/Фото: https://www.instagram.com/p/B4FtXbBC2Da/

Кристина Асмус не будет судиться с ритуальной компанией, которая разместила на выставочном надгробии ее снимок. Такое решение актриса приняла совместно со своим официальным представителем – адвокатом Анатолием Кучереной. Юрист рассказал, что получил от фирмы на имя жены Гарика Харламова устные и письменные извинения, в связи с чем сама актриса приняла решение не форсировать ситуацию.

Кучерена также подчеркнул, что и он, и Кристина убедились в том, что ритуальная фирма не имела злого умысла, а это значит, что конфликт полностью исчерпан и моральный вред пострадавшая требовать не будет.

Напомним, в пятницу актриса «Интернов» Кристина Асмус получила снимок, на котором увидела надгробие с собственным изображением. Девушка заявила, что ситуация выбила ее из колеи – она не смогла справиться с головной болью и отменила съемки сразу на два дня.

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Смена позиции: Асмус отказалась от претензий за фото на надгробной плите
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