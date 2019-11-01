Суеверная Асмус требует компенсацию за портрет на могильном камне

Актриса испытала потрясение, когда узнала, как было использовано ее изображение.

На Хеллоуин актриса Кристина Асмус оказалась втянутой в неприятный скандал, связанный с загробной жизнью. Подробности артистка сама рассказала в Instagram.

31 октября на выставке ритуальных услуг «Некрополь 2019», проходившей в Москве, на надгробном камне оказался выгравирован портрет звезды «Интернов». Придя в шок от такого ужаса, актриса обратилась за помощью к адвокату. Вместе они собираются требовать компенсацию морального ущерба — компания, которая позволила себе такую дерзкую рекламную кампанию, уже установлена.

«Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации… Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются», — призналась артистка на следующий день.

Пострадавшая сторона сейчас готовит иск в суд, но надеется разрешить ситуацию в досудебном порядке. Деньги в случае своей победы Асмус пообещала отдать в детский дом.