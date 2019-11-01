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Суеверная Асмус требует компенсацию за портрет на могильном камне

Актриса испытала потрясение, когда узнала, как было использовано ее изображение.

Суеверная Асмус требует компенсацию за портрет на могильном камне
Лицо Кристины Асмус использовали для вопиющей рекламы. Фото: globallookpress.com

На Хеллоуин актриса Кристина Асмус оказалась втянутой в неприятный скандал, связанный с загробной жизнью. Подробности артистка сама рассказала в Instagram.

31 октября на выставке ритуальных услуг «Некрополь 2019», проходившей в Москве, на надгробном камне оказался выгравирован портрет звезды «Интернов». Придя в шок от такого ужаса, актриса обратилась за помощью к адвокату. Вместе они собираются требовать компенсацию морального ущерба — компания, которая позволила себе такую дерзкую рекламную кампанию, уже установлена.

«Я и моя семья в полнейшем шоке и нервном потрясении от этой ситуации… Через полчаса мне выходить на сцену и играть комедию, а я совершенно не представляю как собраться и справиться с адскими головными болями, с которыми даже таблетки не справляются», — призналась артистка на следующий день.

Пострадавшая сторона сейчас готовит иск в суд, но надеется разрешить ситуацию в досудебном порядке. Деньги в случае своей победы Асмус пообещала отдать в детский дом.

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Суеверная Асмус требует компенсацию за портрет на могильном камне
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