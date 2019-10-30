«Что тут такого?»: Собчак заступилась за Асмус в истории с постельными сценами

Не так давно состоялась премьера фильма «Текст» Клима Шипенко. В нем снялись такие звезды, как Александр Петров, Кристина Асмус и Иван Янковский. Актеры не стали скрывать, что съемки в этой картине было сложными. Герой Петрова выходит из тюрьмы, куда попал совершенно несправедливо. Он решает отомстить обидчику и у него оказывается телефон Петра Хазина — полицейского, который его подставил. Мужчина начинает проживать жизнь своего обидчика.

Впервые Асмус снялась в откровенной постельной сцене. Хоть интимную близость и удалось отснять за один дубль, девушке было очень непросто. Янковский признавался, что ему говорить партнерше, чтобы она ему доверилась. Однако именно постельная сцена вызвала у зрителей много вопросов. Теперь многие обвиняют Кристину в изменах своему мужу Гарику Харламову. Юморист напротив, восхитился своей супругой и дал понять, в уверен в ней на 100%.

О непростой ситуации высказалась Ксения Собчак. По всей видимости, ей удалось посмотреть новый фильм. Она заметила, что Харламов негодует из-за высказываний в Сети и что его троллят из-за практически порносцен Асмус.

«Люди, вы чего? Она же актриса, что тут такого вообще? Вы понимаете что Настоящему режиссеру невозможно отказать? Просто включили камеру, режиссер попросил раздеться…. И Кристина не стала говорить: „Нууу, я даже не знааааю, вот прям надо раздеться?!… Ну странно это все — нет, не пойду!….“», — поделилась своим мнением светская львица.

Поклонники во многом согласились с Собчак. Они уверены, что нужно разделять работу и личную жизнь. Другие отметили, что Асмус отлично сыграла в фильме, раз постельная сцена вызвала столько шумихи. Но нашлись и те, кто считает, что телеведущая высказалась с сарказмом, в надежде уколоть Харламова.