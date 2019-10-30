«Потусоваться не вариант»: Асмус отказалась «пристраивать» дочь в кино

Супруга резидента Comedy Club не относит себя к тем мамам, которым важно ввести ребенка в творческую профессию.

В недавнем интервью Гарик Харламов с уверенностью заявил, что их с Кристиной пятилетняя дочь обладает актерскими задатками. Однако возлюбленная резидента Comedy Club надеется, что в будущем, когда Анастасия станет взрослой девушкой, она выберет для себя другу — менее эмоциональную профессию.

«Не дай Бог», — с чувством заявила Асмус.

Знаменитость высказалась о незавидной актерской доле, подметив, что это очень сложное и зависимое ремесло. По словам Кристины, многие ее сокурстники, которые подавали большие надежды в театральном институте, в итоге выбрали для себя совершенно иное направление.

«В кино везет далеко не всем: слишком большая конкуренция… Нужно фанатично любить свое дело, просто потусоваться не вариант», — добавила актриса в интервью Hello!.

Возлюбленная Гарика Харламова отказалась «пристраивать» дочь в кино, водить ее по всевозможным кастингам. При этом Асмус не стала скрывать: если Анастасия вдруг захочет связать свою жизнь со сценой, мешать дочери она не станет.