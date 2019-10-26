Стеснение пропало: Седокова обнималась с женатым любовником на концерте

Анна Седокова долгое время не могла обрети счастье в личной жизни. Как известно, она растит троих детей от разных мужчин. Имя отца своего младшего наследника — сына Гектора она до сих пор держит в секрете, хоть и рассталась с ним вскоре после появления мальчика на свет. Однако этим летом певица стала все чаще появляться на публике с баскетболистом из Латвии Янисом Тимми. Как оказалось, у девушки роман с женатым спортсменом.

Янис, как порядочный мужчина, собрался развестись с супругой ради новой возлюбленной. А пока они время от времени видятся и ходят на свидания. Анна уже не пытается скрыть своих отношений со спортсменом. Накануне они сходили на концерт автора хитов «Аллея» и «Комета» Jony. На видео, которые девушка опубликовала в соцсети, она нежно обнимается с Тиммой и поет с ним в унисон. Влюбленные улыбались и выглядели очень счастливыми.

Седокова засветила несколько пустых бокалов. По всей видимости, из-за жаркой атмосферы пару замучила жажда. Поклонники рады за певицу. Они надеются, что она наконец-то встретила своего мужчину, который ее никогда не предаст и не обидит.

Добавим, что жена Тиммы по имени Санна, узнала о его романе из прессы. Она уверена, что артистка разрушила их брак. Однако Анна не готова давать себя в обиду, поэтому даже готова подать в суд, если ее снова кто-то попробует «полить грязью». Стоит отметить, что супруги вместе воспитывают сына Кристиана. Жена давно в курсе измен баскетболиста, но старалась закрывать на них глаза ради ребенка.