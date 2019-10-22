Седокова возглавила рейтинг самых сексуальных мамочек российского шоу-бизнеса

Журналисты опубликовали рейтинг 10 самых сексуальных мамочек российского шоу-бизнеса. Девушки, чьи фамилии были упомянуты экспертами, регулярно балуют своих подписчиков пикантными фотографиями, несмотря на особый статус матери. Примечательно, что большинство представительниц рейтинга — певицы, таких в топе 6. Кроме того, журналисты назвали двух блогеров, модель и телеведущую.

Топ-3 журналисты newinform сформировали исключительно из темненьких — Анны Седоковой , Алены Водонаевой и Анастасии Решетовой. Первые две знаменитости к тому же имеют достаточно объемные формы и располагают внушительным материнским опытом. Так, Аня воспитывает сразу троих детей — 15-летнюю Алину, 8-летнюю Монику и двухлетнего Гектора, Алена же строго следит за воспитанием девятилетнего Богдана. Девушка Тимати стала мамой лишь недавно – несколько дней назад она родила сына Ратмира.

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Замыкают шестерку «светленькие» Лобода и Дакота, а также «темненькая» Чехова. Эксперты подмечают, что всем троим женщинам достаточно лишь опубликовать фото с концерта или мероприятия, чтобы получить множество восторженных откликов.

Последняя четверка выглядит так: Вера Брежнева, Ани Лорак, Елена Темникова и Айза Анохина. Всех их объединяет наличие не только детей, но и неудачного брака за спиной.