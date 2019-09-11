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Бойфренд Седоковой бросил ради нее жену и сына

Законная супруга баскетболиста Яниса Тимма полгода терпела его измены.

Бойфренд Седоковой бросил ради нее жену и сына
Анна Седокова/instagram.com/annasedokova/

Стало известно имя тайного возлюбленного 36-летней Анны Седоковой, о котором она регулярно упоминала в своем Instagram. Им оказался известный в Латвии баскетболист 27-летний Янис Тимма, сообщает портал DELFI.

Законная жена спортсмена Сана опубликовала скандальный пост в своем блоге, где заявила, что давно знала о его отношениях с российской певицей. Однако почти полгода терпела их, желая сохранить семью. Этот пост женщина позже удалила.

В настоящее время Янис подтвердил слова своей жены о романе с Анной Седоковой и потребовал срочного развода, а также раздела имущества. По данным портала, мужчина пытается оставить бывшую супругу и сына практически на бобах, забрав себе все, что они нажили в браке. Янис, со слов его жены, заблокировал все кредитные карты и попросил покинуть дом не только ее, но и собственного сына.

Ранее Янис засветился с Анной на отдыхе в Турции. У мужчины не было на руке обручального кольца, а на его страницах в социальных сетях именно в этот период пропали все фотографии с законной супругой.

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Бойфренд Седоковой бросил ради нее жену и сына
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