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Свобода выбора: Седокова рассказала, как воспитывает детей

По словам артистки, ее дочери и сын достаточно самостоятельны.

Свобода выбора: Седокова рассказала, как воспитывает детей
Анна Седокова Фото: globallookpress.com

У исполнительницы Анны Седоковой трое детей. С двумя из них – 2-летним Гектором и 14-летней Алиной — она живет в Москве. Ее 8-летняя дочь Моника растет вместе с отцом, экс-супругом артистки Максимом Чернявским в США.

В блоге экс-солистка группы «ВИА Гра» нередко говорит о принципах воспитания детей, которых она придерживается. Седокова росла в строгих рамках. Во многом из-за этого она воспитывает своих наследников иначе. Певица уверена, что детям обязательно нужно давать право выбора.

К примеру, Моника всегда сама решала, в каком платье ей лучше пойти на улицу. Принимать решения певица учит и своего сына Гектора. И Седокова, и няня всегда спрашивают у ребенка, во что именно он хочет играть в конкретный момент.

«Когда мы вместе, в комнате царит абсолютный хаос, мы все в красках, мокрые и счастливые. Безусловно, нужно знать границы. Безусловно, потом вместе прибрать не всегда выходит, но мы стремимся», — высказалась многодетная мама.

Плоды такая методика воспитания, безусловно, дает. Старшая дочь Анны уже предельно самостоятельна. Девочка может с легкостью собрать нужные документы для перелета или перехода в новое образовательное учреждение.

«В этом году сама выбрала школу и записала меня на собеседование. Конечно, эта свобода теперь бьет меня с другой стороны. Она взрослее своих одногодок и ей интересно только с ребятами на пару лет старше», — уверена экс-участница группы «ВИА Гра».

Говоря о своих детях, Анна добавила, что старается донести до наследников, насколько важно уважительно относиться к старшим, быть внимательными, добрыми. Однако идеальной формулой воспитания многодетная мама так и не обзавелась.

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Свобода выбора: Седокова рассказала, как воспитывает детей
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