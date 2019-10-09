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Анна Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом

Певица опубликовала в соцсетях снимок с Янисом Тимма.

Анна Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
Анна Седокова впервые опубликовала фото с новым возлюбленным Янисом Тимма ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova

Анна Седокова успела побывать замужем трижды, но личное счастье певицы все никак не хочет складываться. Звезда руки не опускает и не теряет надежду найти ту самую вторую половинку.

Еще летом в Интернете появились новости, что певица встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тимма, который играет за «Химки». Пару удалось запечатлеть во время совместного отдыха в Турции.

Анна хранила молчание, а недавно решила рассекретить личную жизнь. В stories она опубликовала совместное с Тимма фото. Певица и баскетболист держатся за руки и идут в одном направлении. На снимке жизнеутверждающая надпись: «ведь мы до самого конца по одному пути…».

Кстати, по мнению ряда поклонников, счастье Анны строится на чужом горе. Оказалось, что Тимма женат на девушке по имени Санна, супруги вместе воспитывают сына Кристиана.  Жена давно в курсе измен мужа, но старалась закрывать на них глаза ради ребенка. Видимо, история с Седоковой — это не просто мимолетная интрижка, здесь все серьезно.

Анна Седокова впервые опубликовала фото с Янисом Тимма
ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova

«Заботиться для него обозначает блокировать кредитные карты матери его сына, говорить, что нужно выметаться из квартиры с ребенком и жить на улице», — написала в отчаянии Сана.

Видимо, это конец семейной жизни баскетболиста и совсем скоро мужчина будет официально свободен.

Анна не стала терпеть нападок на любимого и в его защиту написала, что Янис добрый и порядочный, он настоящая гордость страны и ее — Анны — тоже.

Многие пытаются указать влюбленной звезде на большую разницу в возрасте с новой пассией: Анне 36,  а Янису 27 лет, но все аргументы разбиваются о чувства пары. Певица действительно влюблена и даже обещает пересмотреть свое творчество, исключить грусть и весь негативный опыт, пишет сайт OA.

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Анна СедоковаЯнис Тимма
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Анна Седокова подтвердила роман с женатым латвийским баскетболистом
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