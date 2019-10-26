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Папина забота: Иглесиас поделился трогательным фото с детьми от Курниковой

Перед очередными гастролями испанский певец провел время с наследниками.

Папина забота: Иглесиас поделился трогательным фото с детьми от Курниковой
Энрике Иглесиас. фото: globallookpress.com/

Энрике Иглесиас и Анна Курникова в декабре 2017 года впервые стали родителями. Экс-первая ракетка мира скрывала свою беременность, поэтому появление детей пары на свет стало неожиданностью для поклонников. Теперь спортсменка делится трогательными фото и видео с малышами. У влюбленных подрастают близнецы Николас и Люси. Избранник Анны не скрывает, что очень счастлив.

Обычно Энрике находится неделями и даже месяцами в разъездах. Но недавно певец приехал домой в Майами. Он провел время с наследниками и порадовал поклонников трогательными видео, на которых играет с наследниками под русскую композицию «Песня про зайцев». По всей видимости, Курникова с юных лет прививает сыну и дочке любовь к корням, поэтому знакомит их с русскими песнями. Накануне Энрике снова пришлось отправиться на гастроли, поэтому он опубликовал новое фото с близнецами.

В кадре певец выходит из ворот на улицу в бриджах и белой футболке с фирменной кепкой. За руку он держит своих подросших детей. Николас в белых шортах и черной футболке шел с папой, а его сестра в алых шортах и белой футболке. Белокурые волосы Люси были собраны в хвост.

«Снова в дорогу», — написал артист.

Поклонники пришли в восторг от трогательного кадра. Многие из них вновь убедились, что малыши очень похожи на маму, хоть их лиц в кадре и не видно. «Это настоящая любовь», «Идеальный папа», «Лучший», «Как это мило», «Какие хорошенькие», «Это потрясающее фото», «Не видела ничего прекраснее», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Курникова и Иглесиас вместе 17 лет, но свадьбу играть не спешат. Однако этой осенью в соцсетях Анна написала фамилию супруга, что спровоцировало слухи о том, что влюбленные все же поженились. 

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Анна КурниковаЗвездные детиЭнрике Иглесиас
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Папина забота: Иглесиас поделился трогательным фото с детьми от Курниковой
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