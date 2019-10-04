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«У него мои гены»: Энрике Иглесиас показал подросшего сына Николаса

Певец умилил поклонников совместным кадром с наследником.

«У него мои гены»: Энрике Иглесиас показал подросшего сына Николаса
Энрике Иглесиас. фото: globallookpress.com

Одна из самых красивых и загадочных пар шоу-бизнеса — Энрике Иглесиас и Анна Курникова. Они вместе уже 17 лет, но вот свадьбу играть не планируют. Ранее спортсменка призналась, что штамп в паспорте для них не имеет существенного значения. Несмотря на его отсутствие их семье присутствует честность, доверие и уважение друг к другу. К слову, в 2017 году теннисистка родила певцу близнецов: сына Николаса и дочь Люси.

Влюбленные первое время скрывали лица детей, но потом стали делиться трогательными фото и видео. Анна стала танцевать с наследниками, когда им еще не было и года. А не так давно эту традицию продолжил Энрике. Он показал подросшую дочку и рассмешил ее на камеру. У поклонников не осталось сомнений, что кроха растет копией своей мамы. А теперь артист опубликовал совместное фото с сыном. В кадре испанский певец смотрит в объектив камеры. А его светловолосый наследник опустил взгляд вниз, показав пышные ресницы.

«Я думаю, у него мои гены», — признался Иглесиас.

А поклонники увидели в малыше русские корни. «Ваня!», — заявил один из подписчиков звезды. «Нет, он Коля», — подхватил другой. Но большинство не стали скрывать, что фото их растрогало. Они уверены, что возлюбленный Анны очень хороший папа. «Какой красавчик», «Вот это папа и сын», «Это так ужасно мило», «Светлый маленький ангел», «Только Анна могла родить испанцу такую красоту», «Дочка в маму, а сын в папу. Идеально!», — стали комментировать пост подписчики.

Напомним, что ранее Энрике дал интервью, в котором поведал, как изменилась его жизнь с появлением детей. Он отметил, что теперь всегда спешит вернуться домой с работы, чтобы скорее обнять детей и Курникову. Певцу нравится новый виток его жизни. Также он не стал скрывать, что теперь начал больше понимать своих родителей. Иглесиас хочет насладиться тем, как будут рости и взрослеть его наследники.

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Анна КурниковаЗвездные детиЭнрике Иглесиас
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«У него мои гены»: Энрике Иглесиас показал подросшего сына Николаса
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