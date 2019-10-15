ЗВЕЗДЫ

«Песня про зайцев»: Иглесиас показал, как играет с детьми под русскую песню

Певец поделился забавным видео.

«Песня про зайцев»: Иглесиас показал, как играет с детьми под русскую песню
Энрике Иглесиас. фото: globallookpress.com

Энрике Иглесиас уже 17 лет состоит в отношениях с бывшей первой ракеткой мира Анной Курниковой. Они познакомились на съемках клипа. Тогда русская красавица смогла очаровать испанского мачо. Влюбленные счастливы вместе, но в ЗАГС идти не торопятся. Хотя недавно появились слухи, что они сыграли свадьбу. В конце 2017 года у них родились близнецы: Николас и Люси. Теперь все свободное время артист посвящает наследникам.

Это осенью Энрике уже публиковал трогательное видео, на котором играет с дочкой. Тогда ему удалось развеселить кроху. Теперь артист поделился роликом, на котором играет уже с двумя наследниками в детской комнате в своем доме в Майами. Он поднимал футболку, а как только кто-нибудь из детей дотрагивался до его торса, то он делал вид, что его ударило током. Это приводило малышей в восторг. Примечательно, что фоном играл русский трек «Песня про зайцев».

Похоже, что Курникова прививает детям любовь к своим корням. К слову, малыши заметно подросли. Они растут со светлыми волосами. Пока Николас, как и положено, выглядит крупнее сестры. Поклонники пришли в восторг от забавного видео. «Какая мила», «А песня», «Какие сладкие», «Вот это любовь», «Какой заботливый папа», «Они прелестные», — прокомментировали пост подписчики.

А вот сама Анна давно не делала никаких публикаций. Она обычно публикует снимки со своими собаками, которых очень любит. А когда дети были совсем маленькие, то она с ними танцевала. Но одно изменение в ее аккаунтах все же произошло. Теперь она везде значится, как Курникова Иглесиас.

А вам нравится эта пара?

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Анна КурниковаЗвездные детиЭнрике Иглесиас
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«Песня про зайцев»: Иглесиас показал, как играет с детьми под русскую песню
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