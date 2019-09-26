Копия Курниковой: Энрике Иглесиас рассмешил маленькую дочь

Певец Энрике Иглесиас обожает свою смешливую дочь Люси. Милыми видеокадрами со своей любимой малышкой он поделился в Instagram.

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Сюжет ролика довольно прост: папа показывает танцевальные движения, а дочь повторяет их за ним. Однако за этой простотой кроется невероятная харизма, как 44-летнего исполнителя, так и его наследницы. Девочка просто умирает со смеху, играя в незамысловатую игру со звездным родителем.

Кстати, Люси – не единственный ребенок Энрике и Анны Курниковой, у девочки есть еще близнец Николас. Дети родились в декабре 2017 года. До сих пор не известно поженились Энрике и Анна или нет. В СМИ информация об их свадьбе появлялась несколько раз. Однако они это отвергают.