Свершилось: спустя 17 лет Курникова намекнула на свадьбу с Иглесиасом

Анна Курникова добилась невероятных успехов в спорте. Она была первой ракеткой мира и дважды побеждала в Открытом чемпионате Австралии. После завершения спортивной карьеры девушка стала реже появляться на публике. Она во всем поддерживает своего возлюбленного испанского певца Энрике Иглесиаса. Они вместе уже 17 лет. За развитием их отношений наблюдал весь мир. Но пара до сих пор не вступила в брак.

Не так давно в интервью Курникова объяснила, почему Энрике так и не отправился с ней в ЗАГС. «Статус женатой или не женатой пары для нас с Энрике вообще не важен. Но мы оба верим в честность, доверие и взаимоуважение в отношениях», — говорила она тогда. Даже после рождения близнецов Николаса и Люси, которых теперь так обожает артист, влюбленные не стала вступать в брак. Однако накануне Анна неожиданно сменила фамилию в своих аккаунтах в соцсетях.

Теперь она везде значится как «Курникова Иглесиас». Поклонники подозревают, что это намек на то, что влюбленные все же сыграли свадьбу или планируют это сделать в ближайшее время. Сама спортсменка пока никак не прокомментировала изменение фамилии.

Напомним, что Курникова очень любит собак. В соцсетях она постит снимки не только с наследниками, но и своими четвероногими любимцами. При этом экс-теннисистка крайне редко выставляет кадры с Энрике. Свои чувства пара не привыкла выносить на публику.

А вам нравится эта пара?