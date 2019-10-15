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Избитый матерью «внебрачный сын» Цискаридзе оказался на улице

Молодой человек подтвердил, что любовник его матери полетел в Санкт-Петербург, чтобы встретиться со звездой балета.

Избитый матерью «внебрачный сын» Цискаридзе оказался на улице
Молодой азербайджанский актер назвал себя внебрачным сыном Николая Цискаридзе ФОТО: https://www.instagram.com/timactor1

«Внебрачный сын» Николая Цискаридзе остался на улице после громкого заявления, что его отцом является звезда балета. Молодой человек признался, что мать пришла в ярость от его откровений, набросилась на него с кулаками, а после выставила за дверь.

Тимур Акперов стал изгоем среди всех своих родственников и друзей. Он стал посмешищем и не знает, откуда ждать поддержки.

«Любовник моей матери вылетел в Петербург для встречи с моим отцом», — утверждает 19-летний Тимур.

Несмотря на то что юноша остался без средств к существованию, он не теряет надежды встретиться со своим «отцом», ректором Академии русского балета имени А.Я. Вагановой.

Пока же ему негде жить и не на что оплачивать обучение. По выходным он посещает платные театральные курсы. Парень в отчаянии. Его последний пост в соцсети полон боли.

«Пока я живой, радуйтесь все! Особенно, пап, к тебе обращаюсь! Пока я живой, радуйся хотя бы! Меня скоро не будет и ты будешь об этом глубоко жалеть!» — пишет молодой человек.

Помимо этого, парень подтвердил информацию, что у его матери бурный роман с владельцем рынка в Баку.

Пока Николай Цискаридзе отказывается комментировать данную историю, а его представительница смеется на вопросы о Тимуре Акперове Заур оглы, пишет сайт OA.

Истории с внебрачными детьми звезд регулярно появляются в СМИ. Одним из последних стал модельер Вячеслав Зайцев. 40-летний житель Орска Иван Рыбников настаивал, что он является внебрачным ребенком модельера и даже вынудил его пройти тест ДНК, но результат оказался отрицательным. Не исключено, что история с внебрачным сыном Николая Цискаридзе закончится аналогичным образом, сообщает сайт Dni.ru.

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Избитый матерью «внебрачный сын» Цискаридзе оказался на улице
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