Звездные истории

Опрос: верите ли вы в то, что у Цискаридзе есть внебрачный сын ?

19-летний москвич продолжает настаивать на том, что знаменитый артист балета является его биологическим отцом.

Опрос: верите ли вы в то, что у Цискаридзе есть внебрачный сын ?
Николай Цискаридзе и Тимур Акперов. Многие считают, что внешне они действительно похожи. Фото: Instagram / @tsiskaridze, @timactor1

После того, как 19-летний Тимур Акперов заявил на всю страну о том, что его биологический отецНиколай Цискаридзе, он тут же стал объектом всеобщего внимания. Казалось бы, у парня нет никаких доказательств. Рост, густые темные волосы, красивые глаза — вот их основное сходство, но в этом случае десятки тысяч уроженцев Армении, Грузии, Азербайджана могут точно так же заявить, что являются отпрысками знаменитого артиста.

Те, кто словам Тимура не верит, надеются, что его и Николая Цискаридзе всё же пригласят на одно из популярных шоу, где объявят результаты ДНК-экспертизы. Именно она может поставить точку в этой истории и либо «подарить» бывшему солисту балета Большого театра сына, либо вывести на чистую воду мошенника.

А пока этого не случилось, портал Teleprogramma.pro решил выяснить, верят ли Тимуру Акперову наши читатели. Примите участие в анонимном опросе и расскажите, на чьей стороне вы.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

внебрачные детивнебрачный сынНиколай ЦискаридзеТимур Акперов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Опрос: верите ли вы в то, что у Цискаридзе есть внебрачный сын ?
Интересно?
Поделись с друзьями: