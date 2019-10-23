Опрос: верите ли вы в то, что у Цискаридзе есть внебрачный сын ?

После того, как 19-летний Тимур Акперов заявил на всю страну о том, что его биологический отец — Николай Цискаридзе, он тут же стал объектом всеобщего внимания. Казалось бы, у парня нет никаких доказательств. Рост, густые темные волосы, красивые глаза — вот их основное сходство, но в этом случае десятки тысяч уроженцев Армении, Грузии, Азербайджана могут точно так же заявить, что являются отпрысками знаменитого артиста.

Те, кто словам Тимура не верит, надеются, что его и Николая Цискаридзе всё же пригласят на одно из популярных шоу, где объявят результаты ДНК-экспертизы. Именно она может поставить точку в этой истории и либо «подарить» бывшему солисту балета Большого театра сына, либо вывести на чистую воду мошенника.

А пока этого не случилось, портал Teleprogramma.pro решил выяснить, верят ли Тимуру Акперову наши читатели. Примите участие в анонимном опросе и расскажите, на чьей стороне вы.