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Николаев отреагировал на хвалебные слова Орбакайте в адрес Дени Байсарова

59-летний композитор вслед за дочерью Примадонны поздравил юношу с окончанием элитного лондонского вуза.

Николаев отреагировал на хвалебные слова Орбакайте в адрес Дени Байсарова
Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, сыном Дени и супругом Михаилом Земцовым (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, Кристина Орбакайте поздравила младшего из сыновей — 21-летнего Дени Байсарова с получением диплома о высшем образовании. После окончания школы внук Аллы Борисовны обосновался в Англии, поступив в один из элитных лондонских вузов.

«Поздравляю, сынуля с первым высшим образованием! Теперь ты — бакалавр!! И уже учишься в магистратуре… Только вперед! Я горжусь тобой», — отметила Кристина, опубликовав свежий снимок с Дени в мантии и остроугольной шапочке выпускника.

Примечательно, что одним из первых на хвалебные слова Орбакайте отреагировал близкий друг семьи — 59-летний композитор Игорь Николаев. Он лично обратился к сыну певицы, удивившись тому, как быстро пролетело время, а Дени за эти годы возмужал и стал совсем взрослым.

Дени Байсаров получил степень бакалавра (Фото: Instagram.com/orbakaite_k)

«Поздравляем Деничку! Время летит незаметно, но молниеносно!!» — добавил супруг Юлии Проскуряковой.

Сын Кристины не так часто видится с семьей: по словам певицы, им редко удается всем вместе собраться за большим столом. Старший отпрыск Орбакайте — 29-летний Никита Пресняков живет самостоятельно. Он женился на модели Алене Красновой. В отличие от брата, Дени не торопится обзаводиться семьей. Все свободное время юноша посвящает учебе и своему хобби. Молодому человеку нравится заниматься фотографией.

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Тэги:

Алла ПугачеваДени Байсаровдети звездЗвездные детиИгорь НиколаевКристина Орбакайте
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Николаев отреагировал на хвалебные слова Орбакайте в адрес Дени Байсарова
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