«Я горжусь тобой»: Орбакайте поздравила сына Дени с важным событием

Кристина Орбакайте больше десяти лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. Они вместе воспитывают дочку Клавдию, которая лишь недавно стала учиться в школе. Также у артистки есть дети от прошлых отношений. Старший сын Никита Пресняков успел жениться и теперь строит карьеру рок-музыканта. А 21- летний Дени Байсаров уехал получать образование за границу после того, как окончил престижную школу в Подмосковье и прошел курсы по программе Oxford Study Courses.

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Наследник Орбакайте любит фотографировать, но он поступил в университет в Англии, где изучает основы бизнеса. А на днях Дени сделал фото в мантии выпускника рядом с резиденцией лорд-мера и около корпуса лондонского филиала Школы бизнеса имени Бута. По всей видимости, именно там учиться молодой человек. Стоимость обучения в этом заведении около 50 тысяч долларов за один год.

С получением высшего образования юношу поздравила мама. Орбакайте опубликовала снимок повзрослевшего сына-студента и сообщила, что он стал бакалавром.

«Поздравляю, сынуля, с первым высшим образованием! Теперь ты — бакалавр и уже учишься на магистратуре. Только вперёд! Я горжусь тобой», — написала певица.

Присоединились к поздравлениям и многие коллеги Кристины. «Поздравляем Деничку! Время летит незаметно, но молниеносно!», — отметил Игорь Николаев. «Поздравляю сыночка, дорогая Кристи!», — лаконично написала Катя Лель. А поклонники восхитились тем, каким красавцем вырос наследник звезды. «Какая мама, такие и дети — работяги, умнички!», «Такой высокий, красивый парень да еще и умный! Супер!», «Высокий то какой…», «Гордость и счастье для мамы. Пусть будет благополучие во всем!», — прокомментировали пост подписчики.

А ваши дети в каких вузах учились?