Счастливая мама: Орбакайте поделилась любимым снимком с 21-летним сыном Дени Байсаровым

Старшая дочь Примадонны отечественного шоу-бизнеса попозировала для портретного фото с младшим из сыновей — 21-летним Дени Байсаровым. В отличие от своего брата Никиты Преснякова, юноша практически не появляется на публике и редко дает интервью. По словам самой Кристины, больше времени они проводит с 7-летней дочкой Клавдией и сыном Дени. 28-летний Никита Пресняков лишь изредка навещает маму.

Певица призналась, что испытывает неподдельную радость, когда удается собрать всех детей за одним большим столом. Орбакайте сетовала на то, что ее наследники выросли, у них появились свои увлечения, друзья и работа. Старший сын певицы женился на модели Алене Красновой. В путешествия музыкант отправляется со своей второй половинкой.

Дети Орбакайте с особой теплотой относятся к знаменитой бабушке — Алле Борисовне. При этом Дени Байсаров отметил, что в кругу домашних они практически не называют ее бабушкой, а зовут по имени — Алла или Аллуся.

На одной из фанатских страничке Кристины Орбакайте в Instagram появилось портретное фото певицы с сыном Дени. А кадре юноша позирует в классическом костюме и белой сорочке, а его мама в приталенном платье. Ни для кого не секрет, что от певицы молодой человек унаследовал светлые русые волосы. Отцом мальчика бизнесмен Руслан Байсаров.