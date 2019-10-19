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Жена Никиты Преснякова провела уикенд на бывшей даче Пугачёвой

22-летняя невестка Кристины Орбакайте восстанавливает силы на природе, вдали от мегаполиса.

Жена Никиты Преснякова провела уикенд на бывшей даче Пугачёвой
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова решила провести уикенд на истринской даче в Подмосковье. До переезда в деревню Грязь в этом доме проживала Алла Борисовна. Позже в особняке вместе со своей семьей поселилась Кристина Орбакайте. Однако в последнее время жители Малых Бережков стали все чаще видеть Никиту Преснякова. 28-летний внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса вместе с супругой приглядывают за участком, наслаждаясь уединением вдали от мегаполиса.

«Так скучали по даче…Решили рвануть с друзьями!! Погулять и посмотреть какой-нибудь новый интересный сериал», — отметила Алена, устроив импровизированную фотосессию у дома.

Еще в первых числах октября Краснова летала в Латвию вместе с подругами. В Риге модель провела несколько дней, гуляя по городу и изучая новые места. Вернувшись в Москву девушка решила наведаться в деревню Малые Бережки вместе с мужем. По словам Алены, она часто путешествует без возлюбленного. Из-за плотного репетиционного графика Никита не всегда может сопровождать девушку в поездках. При этом музыкант не запрещает супруге проводить время с друзьями.

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Тэги:

Алена КрасноваАлла ПугачеваЗвездный стильКристина ОрбакайтеМаксим Галкинмода и стильНикита Пресняков
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Жена Никиты Преснякова провела уикенд на бывшей даче Пугачёвой
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