Игорь Николаев отметился на фото с детьми Пугачевой

59-летний Игорь Николаев стал крестным отцом младших наследников Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Ни для кого не секрет, что композитор на протяжении многих лет дружит с Примадонной отечественного шоу-бизнеса. Артистка тесно общается с возлюбленной Игоря — Юлией Проскуряковой и даже посещает их семейные ужины. Так, отправившись на лето в Юрмалу, Пугачева нашла время для того, чтобы повидаться с Николаевым и его 37-летней избранницей, пригласив их на совместную трапезу на свежем воздухе.

Проскурякова не скрывает, что восхищается Аллой Борисовной — ее талантом и невероятными голосовыми данными. Сам Николаев часто передает своим крестникам приветы через виртуальные комментарии в Instagram, не оставляя без внимания свежие публикации Максима Галкина с наследниками.

К слову, на одной страничек в фан-аккаунте Лизы и Гарри появилось архивное фото, на котором Игорь Николаев позировал с маленькой дочкой Вероникой на руках и своими крестниками — детьми Пугачевой.

Лизу родители одели в белое платье и колготки, не забыв про светло-розовую косынку. А Гарри позировал в кадре в клетчатой рубашке и джинсах.