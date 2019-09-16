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Принц Гарри выразил довольство, что его сын быстро растет

Герцог признался в этом во время общения с детьми из школы в городке Лутон.

Принц Гарри выразил довольство, что его сын быстро растет
Принц Гарри признался, что малыш Арчи слишком быстро растет ФОТО: Global Look Press

Принц Гарри встретился с сельскими детьми, которые обучаются в школе Lealands. Выбор учебного заведения, в котором принимали высокого гостя, не случаен – герцог Сассекский является покровителем программы All Schools of Rugby Football Union (RFU). В школе делают акцент на игру в регби и активно вовлекают в нее учащихся.

Принц поддерживает данное направление и помогает развивать образовательную программу. Сейчас занятия по регби имеются в 750 школах страны.

В Лутон Гарри прибыл без супруги, а в сопровождении своей команды. Герцог был в отличном настроении и с удовольствием отвечал на вопросы мальчишек и девчонок.

Во время общения Гарри признался, что с удовольствием сам играет в регби, он с друзьями до сих пор находит время на этот вид спорта.

Но детей интересовали многие подробности из обычной жизни представителя монаршей семьи. Например, как растет Арчи.

Сыну принца Гарри и Меган Маркл еще нет годика, но малыш уже успел снискать славу всеобщего любимчика, пишет сайт argumenti.ru.

«Действительно, всё хорошо. Спасибо. Он становится таким большим», — честно признал молодой отец.

Это откровение дети и взрослые восприняли очень трогательно, сообщает Harpers Bazaar.

Арчи Харрисону Маунтбеттен-Виндзору находится под постоянным присмотром мамы и папы. Тем не менее, герцог и герцогиня не забывают о своих обязанностях и регулярно встречаются с жителями страны.

Недавно Меган Маркл даже летала в США, все это время маленький Арчи был на попечении отца и помощников. Знаменитая мама посетила Штаты не случайно, она представила свою новую капсульную коллекцию, которая уже доступна во многих магазинах, сообщает сайт Радио «КП».

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Принц Гарри выразил довольство, что его сын быстро растет
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