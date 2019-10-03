Экономная Меган Маркл: жена Гарри вновь появилась в «старом» платье

Обычно члены королевской семьи каждый раз меняют наряды для выхода в свет.

Герцогиня Сассекская в последнее время все чаще появляется в свете в демократичных платьях-тренчах. Нередко они отличаются фактически только по цвету. Однако принцесса пошла дальше – она уже не надевает похожие платья, она носит те же самые. По крайней мере, один такой счастливый наряд у Маркл имеется.

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Это пудровое платье от канадского бренда House of Nonie. В нем она засветилась во время африканского тура сразу на двух дипломатических встречах. Вначале Меган Маркл в сопровождении мужа явилась в нем к вдове Нельсона Манделы Граке Машел. А ведь британцы так любят обвинить Меган в растратах — ее расходы на гардероб поражают их воображении. Но в Африке Меган решила, видимо, экономить.

А потом к президенту ЮАР Сирилу Рамафосу и его супруге Номазизи Мтшошисе. Новизну в королевский образ внес только принц Чарлз, который на встречу с главой Республики явился в галстуке.

Как сообщает hellomagazine.com, платье-тренч телесного цвета герцогиня надевала также летом 2018 года на выставке Нельсона Манделы в Лондоне. И, вполне возможно, оно имеет для нее особое значение.