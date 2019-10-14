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«Это недопустимо»: Хиллари Клинтон вступилась за угнетаемую СМИ Меган Маркл

Экс-кандидат в президенты США и ее дочь Челси дали интервью, в котором высказали поддержку жене принца Гарри. Недавно стало известно, что герцог Сассекский принял решение вступить в борьбу со СМИ, которые зачастили с нападками на его супругу.

«Это недопустимо»: Хиллари Клинтон вступилась за угнетаемую СМИ Меган Маркл
Хиллари и Челси Клинтон. Фото: William T Wade Jr

Госсекретарь США Хиллари Клинтон вступилась за герцогиню. Она признала, что Маркл — сильная и бесстрашная женщина. При этом бывшая первая леди Америки уверена, что причина необъявленной войны таблоидов против Меган кроется в расовых предрассудках. Она добавила, что если это действительно так, то это «позор». Клинтон также назвала себя поклонницей Меган.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: PPE/face to face

39-летняя дочь Клинтон Челси также высказалась в поддержку Маркл. Она предположила, что причина травли супруги принца Гарри в прессе — в ее общественной деятельности. При этом дочь Билла Клинтона уверяет, что испытывает чувство благодарности к Меган за ее деятельность. 

Напомним, недавно принц Гарри объявил войну прессе после ряда публикаций в британских таблоидах, направленных против его супруги. Он напомнил, что его мать также становилась жертвой нападок со стороны СМИ, и он не допустит такой же участи для своей жены. 

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«Это недопустимо»: Хиллари Клинтон вступилась за угнетаемую СМИ Меган Маркл
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