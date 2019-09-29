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Меган Маркл и принц Гарри случайно раскрыли домашнее прозвище Арчи

Герцоги Сассекские, находясь в Африке, берут с собой сына на все встречи.

Меган Маркл и принц Гарри случайно раскрыли домашнее прозвище Арчи
Фото: Globallookpress.com

Меган Маркл и принц Гарри, как известно, находятся с визитом в Африке. Новые фото августейшей четы регулярно появляются в Сети. Но на этот раз фанаты были особенно рады свежим снимкам, ведь на них был наследник Сессексов — малыш Арчи.

Герцоги посетили архиепископа Десмонда Туту и его супругу. Священнослужитель подарил Меган и Гарри свою книгу под названием «Убунту каждый день». Стоит пояснить, что «убунту» с зулу переводится, как человечность по отношению к другим людям. Это южноафриканское направление этики и гуманистической философии, которое особенно сконцентрировано на отношениях между людьми.

На встречу августейшее семейство взяло с собой маленького сына. На видео, появившемся в Сети, можно услышать, как Меган случайно выдала домашнее прозвище малыша. Она говорит ему: «Поздоровайся. Скажи, привет. О, Бабба!», — восклицает герцогиня, увидев, что Арчи пустил слюни.

Напомним, ранее Меган отправилась почтить память студентки университета Уйинене Мрветяне, которая погибла от рук насильника. На месте гибели девушки местные жители оставляют ленты и герцогиня сделала то же самое.

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Меган Маркл и принц Гарри случайно раскрыли домашнее прозвище Арчи
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