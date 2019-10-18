«Мы все время его подкалываем»: Лиза Пескова высказалась о папе

Как известно, сейчас Дмитрий Песков счастлив в браке с Татьяной Навкой. В день его рождения, 17 октября, мужчину поздравили члены его семьи. Фигуристка сделала подборку трогательных фото с именинником и даже показала свадебные снимки. Она призналась ему в любви. А вот их дочь Надежда спела для папы песню на французском языке. Не забыла про важную дату и дочь Пескова от прошлых отношений Лиза.

Девушка до недавнего времени жила и училась во Франции. Там же она проходила стажировку. Теперь наследница пресс-секретаря президента РФ все чаще бывает в России. Она тоже сделала подборку архивных снимков с отцом. Не которых кадрах, он запечатлен совсем молодым и держит на руках только крохотную дочь.

«Сегодня я смотрю на папу и не понимаю, как с таким количеством работы, перелетов, стресса и детей ему удаётся так хорошо выглядеть. В жизни он очень красивый и харизматичный мужчина и внешне не имеет ничего общего с усатым дядей в костюме из телевизора. Экран действительно искажает внешность, и мы все время его подкалываем», — рассказала Лиза.

Она также отметила, что ключевым в ее воспитательном процессе было чтение книг. Девушка заверила, что благодарна отцу за правильное воспитание. По ее словам, он всегда показывал, что нужно много работать, чтобы что-то получить, никогда не баловал и редко говорил хвалебные слова, что только сильнее мотивировало Лизу. Наследница пресс-секретаря также вспомнила, как папа всегда после работы проверял у нее уроки.

По словам девушки, теперь она приезжает к Пескову и просит помочь с домашними заданиями. Она учится на первом курсе МГИМО. Лиза также призналась, что отбирает у папы телефон, чтобы спокойно провести воскресный день вместе. По словам девушки, отец стал для нее другом, с которым можно говорить на любые темы. Наследница Дмитрия добавила, что подарила имениннику «искреннюю благодарность, хорошее поведение, помощь и поддержку».

А вы храните архивные фото?