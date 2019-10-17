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«Когда слова не нужны»: Навка поделилась подборкой нежных фото с Песковым

17 октября пресс-секретарю президента РФ исполнилось 52 года.

«Когда слова не нужны»: Навка поделилась подборкой нежных фото с Песковым
Дмитрий Песков и Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

Татьяна Навка познакомилась с Дмитрием Песковым в 2010 году, но роман у них завязался позже. Спустя пять лет отшумела свадьба в Сочи. Тогда их дочке Надежде был почти годик. Сейчас малышка уже уверенно катается на коньках и занимается балетом. Сама Навка уверена, что ее наследница станет актрисой. Со своим мужем спортсменка редко выходит в свет. Чаще всего пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина занят на работе.

17 октября Пескову исполнилось 52 года. Скорее всего, самые теплые слова именинник услышал еще утром от возлюбленной и своей дочки. Татьяна сделала подборку архивных фото с мужем. На некоторых кадрах они запечатлены во время отдыха, на других — на собственной свадьбе. Каждое фото наполнено теплом, любовью и нежностью.

«Когда слова не нужны… просто пусть будет так всегда! Пусть блеск наших глаз никогда не покидает нас! С днём рождения любимый! Спасибо тебе, что есть ты у меня! Главное, береги себя, пожалуйста!» — обратилась Навка к супругу.

Поклонники восхитились снимками. Они отметили, что фигуристка очень гармонично смотрится со своим возлюбленным. «Видно, что этот мужчина до сих пор влюблен по самые уши, как мальчишка. И это прекрасно!», «Бог соединил! Очень похожи», «Такие классные, влюблённые», «Какие вы красивые. Поздравляю от всей души», — отреагировали на пост подписчики. Не осталась в стороне даже Алла Пугачева. «С днем рождения и счастья вам большого», — написала она.

Напомним, что недавно свой день рождения отпраздновал и сам Путин. Тогда Навка тоже нашла слова, чтобы поздравить президента и опубликовала редкие архивные фото с ним.

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архивные фото звездДмитрий ПесковТатьяна Навка
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«Когда слова не нужны»: Навка поделилась подборкой нежных фото с Песковым
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