Лиза Пескова раскрыла способ борьбы с лишними килограммами

Как известно, Дмитрий Песков не первый год счастлив в браке с фигуристкой Татьяной Навкой. У них подрастает дочка Надежда, которая уже уверенно стоит на льду. Также у пресс-секретаря президента РФ есть старшая наследница Елизавета от прошлых отношений. Девушка до недавнего времени жила и училась во Франции. Там же Лиза проходила стажировку.

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Ранее наследница Пескова уже рассказывала, что имеет проблемы с весом. Работая в офисе, она набрала около 10 лишних килограммов. Это, конечно, расстроило девушку. В соцсети она рассказала, как с детства начала заниматься теннисом и танцами, но в подростковом возрасте гормональный сбой дал о себе знать. «В 15 я начала сильно толстеть и из милой белобрысой худой девочки в розовой толстовке Gap и джинсовых шортах с бабочками, я превратилась в гадкого утёнка с прыщами, лишним весом и всевозможными подростковыми недостатками», — отметила Лиза. По ее словам, ситуацию усугубляло то, что она обожала мучное и блины с шоколадной пастой. Тогда-то девушка и начала ходить в спортзал, чтобы вернуться в форму.

«В начале я ходила по 50 минут сжигая всего лишь 300 ккал, потом перешла на бег, стала пить много воды, постепенно перестала есть белый хлеб, сладкое и в принципе перешла на здоровое питание. Я начала заниматься с тренером, начала ходить на бокс и ежедневные занятия спортом стали неотъемлемой частью моей жизни», — поведала наследница Пескова.

По ее словам, не так давно она вновь поправилась и следом Лиза вновь занялась спортом. «Я составила себе программу питания, начала ходить в зал, заниматься с тренером в студии», — призналась она. В соцсети дочь Пескова поделилась снимками, на которых запечатлена в спортзале. Поклонники отметили, что она уже добилась превосходных результатов.