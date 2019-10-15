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Дмитрий Песков посетит открывшуюся Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Свои коллекции на суд столичных модных критиков и звезд представят 114 российских и зарубежных дизайнеров.

Дмитрий Песков посетит открывшуюся Mercedes-Benz Fashion Week Russia
https://www.instagram.com/mbfwrussia/

Главное модное событие этой осени можно считать официально открытым. 15 октября в выставочном зале «Манеж» начала работу Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Дизайнеры представят коллекции на весну-лето 2020 года, удивят роскошными свадебными платьями и умилят новинками детской моды.

В этом году участие в мероприятии принимают 114 дизайнеров. Кроме российских на Недели Моды представляют свои работы кутюрье из еще 14 стран.

Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Показ Вячеслава Зайцева. Фото: пресс-служба Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Многие для привлечения внимания пригласили на показы и звезд. Так в показе Юлии Далакян примет участие «Мисс Россия 2019» Алина Санько, которая представит нашу страну на конкурсе «Мисс Мира». Знаменитости по уже сложившейся традиции посетят и показ Александра Арутюнова, Сергея Сысоева и Елены Супрун…

Кроме того, на протяжении всей модной недели с 15 до 19 октября в «Манеже» будет работать открытый лекторий Futurum Education, где можно будет послушать лекции на различные актуальные темы, связанные с модой и бизнесом. Среди спикеров – Стивен Трау (директор по финансам и HR Hermes Group), Лапо Чианки (директор по коммуникациям Pitti Immagine), Айсель Трудел (основатель Aizel), а также Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента проведет лекцию «За пределами креативного мышления: чему и как учиться в 21 веке».

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Тэги:

Mercedes-Benz Fashion Week RussiaЦВЗ «Манеж»
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Дмитрий Песков посетит открывшуюся Mercedes-Benz Fashion Week Russia
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