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Лиза Пескова призвала россиянок отказаться от «тонны косметики»

21-летняя дочь пресс-секретаря президента РФ сравнила отношение к уходу за собой француженок и российских девушек.

Лиза Пескова призвала россиянок отказаться от «тонны косметики»
Лиза Пескова / www.instagram.com/stpellegrino/

21-летняя дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Елизавета, несколько лет провела во Франции, потому часто делится наблюдениями за жизнью французов и француженок, в частности.

Так, по словам молодой девушки, француженки почти не красятся, а наносят лишь «легкие штрихи». Ни о каком контуринге а-ля Ким Кардашян в их макияже речи не идет.

«Если большинство русских девушек в соцсетях выглядят лучше или просто по-другому, и в жизни половину не узнать, то европейки на фото такие же как в жизни, иногда даже хуже… » — написала Пескова на своей странице в Instagram.

По ее мнению, нашим девушкам стоит быть более уверенными в себе и отказаться от тонны косметики, что она поняла на собственном примере. В школьные годы Пескова сама пыталась скрыть недостатки кожи под «штукатуркой». А, с другой стороны, жительницам Франции нужно поучиться у русских девушек уходу за собой.

«А вообще, как бы банально ни звучало, лучшая косметика — харизма, здоровый румянец и блеск любви в глазах», — подытожила Лиза Пескова.

Ранее дочь пресс-секретаря президента России призналась, что в школьные годы боролась с тяжелой степенью акне. Из-за заболевания кожи над девушкой смеялись и издевались одноклассники. Причем происходило это в Европе, а не в России.

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Лиза Пескова призвала россиянок отказаться от «тонны косметики»
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