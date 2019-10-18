Шарлиз Терон иронично отозвалась о романе с Брэдом Питтом

Актриса уверяет, что никакого романа между ней и экс-супругом Анджелины Джоли не было, но поклонники не верят.

Экс-супруг Анджелины Джоли то и дело порождает слухи о своей личной жизни. Многих интересует, на кого актер променял главную красавицу Голливуда. Среди потенциальных возлюбленных называли Марион Котийяр, Дженнифер Энистон, Шарлиз Терон, но, как утверждают сами женщины, ничего общего с реальностью данные предположения не имеют.

Стоит отметить, что каждый раз про новые отношения звезд сообщают не просто так. Репортеры заставали Питта в компании каждой из женщин и после этого выдвигались различные версии. Например, Шарлиз Терон появилась в компании Питта в 2018 году в одном из баров Нью-Йорка.

И только год спустя она решила приоткрыть завесу тайны. Терон появилась на шоу Эллен Дедженерес и рассказала некоторые подробности той встречи.

«Я не была с ним, но, вероятно, все-таки встречалась. У меня были целые отношения, которых я даже не заметила», — не сдержала сарказма артистка.

Она так же отметила, что ее сердце свободно и она готова к новым отношениям. Со своим мужчиной она рассталась в 2015 году и с тех пор не может найти вторую половинку, так как постоянно занята на работе.

Еще одной гостьей программы стала Николь Кидман. Ее тоже спросили про отношения с завидным холостяком Голливуда, но она сразу же заверила, что их ничего не связывает, сообщает 5-tv.ru.

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта стал одной из самых громких новостей из мира шоу-бизнеса. Поклонники так и не смогли ответить себе на вопрос, что именно стало причиной расставания супругов, но они долгое время не могли помириться и наладить отношения. После расставания дети пары остались с мамой.