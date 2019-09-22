ЗВЕЗДЫ

Николь Кидман призналась, что ее дети вместо нее выбрали религию

Актриса только сейчас налаживает отношения с детьми, которые при разводе предпочли остаться с Томом Крузом.

Николь Кидман призналась, что ее дети вместо нее выбрали религию
Николь Кидман. Фото: Hubert Boesl

В интервью с журналистами Николь Кидман призналась, что недавно возобновила нормальное общение с двумя приемными детьми. Когда-то вместе с Томом Крузом они стали родителями для Изабеллы и Коннора. После развода звездной пары оба ребенка сделали выбор в пользу отца и остались жить с Крузом. Все это время австралийская актриса не могла найти с ними общий язык. По утверждению Кидман, все дело в саентологии — вероучении, которое исповедует Том. 

Сын Николь Кидман Коннор Круз предпочитает не общаться с матерью
Сын Николь Кидман Коннор Круз предпочитает не общаться с матерью. Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Они предпочли быть сайентологами. Наша задача как родителей — всегда давать им безусловную любовь», — заявила Николь. Как сообщала пресса, отношения Кидман с детьми были настолько натянутыми, что она даже не была приглашена на свадьбу Коннора с девушкой по имени Сильвия, которая является главой итальянского крыла Церкви сайентологии. Она также почти не общается с падчерицей Изабеллой. 

Николь Кидман и Том Круз поженились в 1990 году после знакомства на съемках фильма «Дни грома». Пара рассталась в 2001 году. К тому моменту Том Круз уже около десяти лет являлся членом Церкви сайентологии. 

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Голливуддети звездНиколь КидмансайентологияТом Круз
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Николь Кидман призналась, что ее дети вместо нее выбрали религию
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