Николь Кидман призналась, что ее дети вместо нее выбрали религию

Актриса только сейчас налаживает отношения с детьми, которые при разводе предпочли остаться с Томом Крузом.

В интервью с журналистами Николь Кидман призналась, что недавно возобновила нормальное общение с двумя приемными детьми. Когда-то вместе с Томом Крузом они стали родителями для Изабеллы и Коннора. После развода звездной пары оба ребенка сделали выбор в пользу отца и остались жить с Крузом. Все это время австралийская актриса не могла найти с ними общий язык. По утверждению Кидман, все дело в саентологии — вероучении, которое исповедует Том.

«Они предпочли быть сайентологами. Наша задача как родителей — всегда давать им безусловную любовь», — заявила Николь. Как сообщала пресса, отношения Кидман с детьми были настолько натянутыми, что она даже не была приглашена на свадьбу Коннора с девушкой по имени Сильвия, которая является главой итальянского крыла Церкви сайентологии. Она также почти не общается с падчерицей Изабеллой.

Николь Кидман и Том Круз поженились в 1990 году после знакомства на съемках фильма «Дни грома». Пара рассталась в 2001 году. К тому моменту Том Круз уже около десяти лет являлся членом Церкви сайентологии.