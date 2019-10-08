ЗВЕЗДЫ

Дочь Джоли продемонстрировала странное поведение на премьере фильма

Актриса вывела в свет Шайло и Захару.

Дочь Джоли продемонстрировала странное поведение на премьере фильма
Анджелина Джоли с детьми. фото: globallookpress.com

Анджелина Джоли продолжает свой мировой промотур с фильмом «Малефисента: Владычица тьмы». Ранее актриса появилась на премьере картины в Лос-Анджелесе, где на красную дорожку вывела четверых из пяти своих детей. Отсутствовал старший сын знаменитости Мэддокс Шиван, который ухал учиться в Южную Корею. Тогда артистка поразила всех своей красотой в платье с открытой спиной.

А на днях Джоли добралась до Рима. Там она снова вышла на красную дорожку. На этот раз звезда выбрала черное мерцающее платье в пол, которое по стилю подошло бы ее персонажу — злой колдунье с добрым сердцем. А компанию девушке составили дочери: 13-летняя Шайло и 14-летняя Захара. Старшая девочка блистала на премьере в вечернем платье с оттенком зеленого и эффектом омбре. Она улыбалась и даже не хотела покидать дорожку.

А вот Шайло, которая уже давно предпочитает выглядеть как мальчик, на этот раз облачилась в куртку-бомбер, черные джинсы и кеды. При этом девочка повела себя странно на публике. Она хоть и улыбалась, но иногда будто скрючивалась от боли. Также дочь Анджелины постоянно держала руку у причинного места. Хоть девочка и старалась вести себя непринужденно, присутствующих напугало ее странное поведение.

Многие предполагают, что причиной такого поведения могли послужить гормоны. Ходят слухи, что Шайло готовится сделать операцию по смене пола. В таком случае она должна принимать гормональные препараты, чтобы изменить внешность в соответствии с тем, кем она себя ощущает. Наследница голливудской звезды с трех лет стала стричься коротко и предпочитать платьям брюки. А позже она и вовсе попросила называть ее Джоном.

А вы как считаете, актриса делает правильно, поддерживая наследников во всем?

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Дочь Джоли продемонстрировала странное поведение на премьере фильма
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