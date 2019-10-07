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Бородину шокировал розовый купальник на сыне Шарлиз Терон

Телеведущая осудила знаменитую голливудскую актрису.

Бородину шокировал розовый купальник на сыне Шарлиз Терон
Ксения Бородина/Фото: https://www.instagram.com/p/B3T4cUQAJ1z/

Ксения Бородина не смогла остаться равнодушной к снимку, на котором актриса Шарлиз Терон идет по улице с сыном в розовом купальнике. Телеведущая посвятила обсуждению этой темы 11 stories. Ксения раскритиковала Терон как мать и заявила, что в ощущениях мальчика виновата американская толерантность. Знаменитость подчеркнула, что толерантность толерантности рознь – она отметила, что американская свобода – удивительное явление, но в данном случае она не пошла мальчику на пользу. Бородина убеждена – конкретно в этом случае вседозволенность буквально сломала мальчику психику.

«Сами губят психику своих детей. Терон – знаменитая актриса. На нее многие равняются. Вы все уже знаете, что я думаю на эту тему. Но каждый раз для меня шок, когда на пацаненка розовый купальник надевают… Уже понятно, кем этот мальчик будет и как он будет себя вести», — заявила ведущая «Дома-2».

Бородина вспомнила, что и сама в детстве мечтала стать птицей. Но это отнюдь не значит, что мама должна была приделать ей крылья и отпустить так ходить по улице. Сейчас Ксения и сама мать – она знает, что Тея мечтает стать единорогом. Но Бородина никогда не согласится отпустить дочь с искусственным рогом на голове. «Шок просто, просто шок!», — повторила знаменитость.

Ранее в СМИ появился снимок, на котором 7-летний Джексон шествует с мамой по улице без обуви и в розовом купальнике. Многие были шокированы увиденным. А сама Терон пояснила, что ее ребенок не воспринимает себя как мальчика и очень любит носить розовые вещи.

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Бородину шокировал розовый купальник на сыне Шарлиз Терон
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