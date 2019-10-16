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На страницу Дженнифер Энистон за сутки подписались 8 миллионов человек

Появление актрисы в социальной сети вызвало всеобщий восторг.

На страницу Дженнифер Энистон за сутки подписались 8 миллионов человек
Дженнифер Энистон завела аккаунт в Instagram. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Дженнифер Энистон, 15 октября опубликовавшая первое фото на своей странице в Instagram. И как магнит притянула на свою страницу огромное количество  друзей и поклонников. Чуть более чем за сутки на ее страницу @jenniferaniston подписались 8 миллионов человек, в том числе ее коллеги по актерскому цеху, певцы, музыканты и прочие представители шоу-бизнеса.

Количество комментариев от подтвержденных аккаунтов под первым фото Дженнифер просто поражает. Там и Кейт Хадсон, и Мэрайя Кэри, и Лиза Кудроу. Не могли не поприветствовать звезду и официальные страницу Instagram и стримингового сервиса Netflix. В общей сложности под фото по состоянию на вечер 16 октября стоит 9,6 миллиона лайков и 396 000 комментариев.

Напомним, на первом фото актрисы в Instagram можно увидеть всех актеров, сыгравших главные роли в сериале «Друзья». Это сама Дженнифер (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт ЛеБлан (Джо), Мэттью Перри (Чэндлер), Дэвид Швиммер (Росс). Надпись под фото гласит: «Теперь мы друзья и в Instagram. Привет, Instagram».

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Тэги:

"Друзья"Дженнифер Энистонсериал «Друзья»
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На страницу Дженнифер Энистон за сутки подписались 8 миллионов человек
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