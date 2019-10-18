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Подкаминская смогла съесть восемь пирожных подряд

Но такой аппетит актрисе пришлось продемонстрировать только по сценарию .

Подкаминская смогла съесть восемь пирожных подряд
Елена Подкаминская/Фото: https://www.instagram.com/p/B1JiURHlMUn/

Сыгравшая роль домохозяйки-кондитера актриса Елена Подкаминская не смогла попробовать на съемках ни одного пирожного. Об этом артистка без сожаления рассказала журналистам Teleprogramma.pro. Елена отметила, что находилась в окружении вкусняшек в течение нескольких месяцев, но так и не смогла отведать хоть что-то из того, что «испекла» ее героиня в сериале «ИП «Пирогова». Залогом стройной фигуры Подкаминская назвала сложный съемочный график – по ее уверениям, вместе с командой они неслись «вихрем по сценам», а значит, не оставалось ни одной свободной минуты, чтобы утешиться кремовой начинкой и воздушным тестом.

Подкаминская отметила, что не испытывает особой тяги к сладостям. Лишь однажды за весь срок работы ей захотелось попробовать новогоднего печенья с корицей. Однако дальше Елену ждали бесконечные переодевания и затяжные сцены, которые заставили актрису забыть о соблазне. Вспомнила о мучном она уже дома.

«Весь мой актерский героизм по поеданию сладостей остался в первом сезоне, когда мне пришлось съесть сразу восемь пирожных! У меня не было выхода, так как того требовала сцена с моей героиней. А для меня это была трагедия, потому что я не переношу приторно сладкий вкус», — вспомнила Подкаминская.

Напомним, второй сезон сериала «ИП Пирогова» стартует 28 октября на телеканале «Супер». Создатели проекта обещают, что в новом сезоне градус событий будет еще выше, чем в первом.

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Тэги:

диетаЕлена ПодкаминскаяПодкаминская новостиСериал "ИП Пирогова"сладостистройная фигура
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Подкаминская смогла съесть восемь пирожных подряд
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